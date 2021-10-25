شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمارك يلتقى رؤساء محاور تطوير المصلحة وأعضاء تنفيذ الخطة الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك مساء اليوم اجتماعا مع رؤساء وأعضاء محاور تطوير مصلحة الجمارك وأعضاء لجنة متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية لمصلحة الجمارك عن أعوام ۲٠٢٠-۲۰۲۳ .

وأكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك على أهمية تنفيذ الأهداف التشغيلية والبرامج المحددة لعام 2021-2022 طبقا للأهداف الإستراتيجية لمصلحة الجمارك والتى تتمثل فى تطوير عمليات التجارة العابرة للحدود المصرية وفق المعايير الدولية ومجابهة كافة التهديدات الحالية والمحتملة للحد من التجارة غير المشروعة وتنمية قدرات الموارد البشرية لتحقيق الاحترافية فى العمل .

كما أوضح أن الأهداف الإستراتيجية للمصلحة تتضمن أيضا تطوير وتطبيق نظم العمل المتطورة لتحقق السرعة فى الانجاز ورضا المتعاملين وخلق بيئة عمل ايجابية ومحفزة لتنظيم الاداء وخلق وتطوير شراكات استراتيجية فاعلة لدعم تحقيق رسالة المصلحة .

وأشار الشحات غتورى أن محاور التطوير تشمل محور الإطار التشريعى ومحور الموارد البشرية ومحور نظم وإجراءات العمل ومحور بيئة العمل المادية والتجهيزات ومحور التحول الرقمى .

كما تشمل المحاور أيضا محور الشراكات الإستراتيجية ومحور الإعلام والتواصل ومحور الرقابة الجمركية .