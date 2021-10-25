شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الذهب اليوم الاثنين فى مصر.. السوق يغلق على ارتفاع فى المعدن النفيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر أغلقت عند ارتفاع ملحوظ بقيمة 3 جنيهات في التعاملات المسائية، ليرتفع سعرالذهب إلى مستويات 786 جنيها للجرام من عيار 21 مقارنة بسعر 783 جنيها للجرام وهو السعر المسجل للذهب في التعاملات الصباحية.

وجاء ارتفاع اسعار الذهب اليوم في مصر بسبب عودة الصعود لسعر الذهب في البورصات إلي 1808 دولار للأونصة.

اسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر

عيار 18 يسجل 674 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 786 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 898 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6288 جنيها.

أونصة الذهب 1808 دولارات.

وكان الذهب سجل حركة مستمرة الفترة الماضية، حيث جاءت تداولات سوق الأسهم متباينة خلال الأسبوع الماضي، حيث عززت الأرباح التي جاءت أفضل من المتوقع للشركات الأمريكية الكبرى المعنويات ومؤشرات الأسهم الأمريكية. ومع ذلك، شهدت أسواق الأسهم الآسيوية بعض التراجع في أعقاب بيانات النمو الصيني المخيبة للآمال، حيث انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 7.9٪ إلى 4.9٪.

سعر الذهب اليوم فى مصر

ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي لتتداول فوق مستويات الـ 1,790 دولار للأونصة وسط مخاوف من أزمة العقارات الصينية والتضخم العالمي. واستفاد المعدن الثمين من مخاوف حدوث انهيار في قطاع العقارات الصيني بعد تعثر بيع أصول شركة Evergrande، بالإضافة إلى توقعات السوق بارتفاع كبير في معدلات التضخم العالمية وسط تعطل سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة عالميّاً، ثم واصل الذهب صعوده إلى مستويات 1808 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي للأسبوع الرابع على التوالي مدعومًا بالتوقعات التي تُشير بأن البنك الاحتياطي الأسترالي سيقوم برفع أسعار الفائدة قبل أن يقوم الفيدرالي الأمريكي برفعها، كما ساهم ارتفاع أسعار السلع والمعادن في تعزيز مكاسب الدولار الأسترالي.

أسعار الذهب خلال أسبوع

ماذا كان لدينا من أحداث طوال هذا الأسبوع والتي أثرت بصورة مباشرة على تداول الذهب، يوم الإثنين 18 أكتوبر تم إعلان الناتج المحلي الإجمالي الصيني ومبيعات التجزئة الصينية والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة ومسح تطلعات الأعمال من بنك كندا

وخلال يوم الثلاثاء 19 أكتوبر جري اعتماد محضر اجتماع السياسة النقدية من البنك الاحتياطي الأسترالي، وجاء يوم الأربعاء 20 أكتوبر يحمل عدة أحداث منها إعلان مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني والقراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية في منطقة اليورو ومؤشر أسعار المستهلكين الكندي ومخزونات النفط الخام الأمريكية

وقبل إغلاق السوق بيوم واحد، جري إعلان المؤشر التصنيعي في ولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة وإعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة ومبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة وخطاب لوي محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي وثقة المستهلك البريطاني من GFK

يوم الجمعة 22 أكتوبر تم إعلان القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي البريطاني والقراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في منطقة اليورو والقراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في الولايات المتحدة ومبيعات التجزئة الكندية وتقرير العملات الصادر من وزارة الخزانة الأمريكية.

سعر الذهب اليوم وتأثير الأحداث الاقتصادية

كان لهذه الأحداث الاقتصادية آثار واضحة على سعر الذهب حيث سجلت الأسعار العالمية مستويات تتجاوز 1800 دولار ثم تراجع السعر دون 1780 دولار، واخيرا أغلق السوق على سعر 1792 دولار، ثم عاود السعر الصعود إلي 1808 دولار.