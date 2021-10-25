شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 25-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 25-10-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه عند مستوى 741.982 مليار جنيه.



إيقاف تداول 42 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 42 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، المصرية لنظم التعليم الحديثة، اميرالد للاستثمار العقاري، شارم دريمز للاستثمار السياحي، جلاكسو سميثكلاين، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، العربية للصناعات الهندسية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، مدينة نصر للإسكان والتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، اودن للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد. إيقاف تداول 42 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 42 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، المصرية لنظم التعليم الحديثة، اميرالد للاستثمار العقاري، شارم دريمز للاستثمار السياحي، جلاكسو سميثكلاين، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، العربية للصناعات الهندسية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، مدينة نصر للإسكان والتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، اودن للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العامة لصناعة الورق-راكتا، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الملتقى العربي للاستثمارات، المصرية للدواجن، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العربية للمحابس، الإسماعيلية مصر للدواجن، الشمس للإسكان والتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، جدوى للتنمية الصناعية، حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيمكى 2، الدولية للأسمدة والكيماويات، المنصورة للدواجن، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الألومنيوم العربية، أم بي للهندسة، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية-1، البدر للبلاستيك، التعمير والاستشارات الهندسية.



البورصة تخسر 8.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه عند مستوى 741.982 مليار جنيه. البورصة تخسر 8.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه عند مستوى 741.982 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 579 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 52.6 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.04%، والعرب على 9.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.01% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.98%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.7 مليون جنيه، 162.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 51.04 مليون جنيه، 12.7 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 102.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 11178 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.09% ليغلق عند مستوى 2124 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13411 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4386 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.6% ليغلق عند مستوى 2345 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 3323 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.30% ليغلق عند مستوى 4122 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1110 نقطة.

وصعدت أسهم 29 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 117 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العامة للصوامع والتخزين، المجموعة المصرية العقارية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 11 مليون سهم، 500 سهم، 1.22 مليون سهم، 260 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي، وكما باعت مجموعة مرتبطة بشركات النعيم القابضة للاستثمارات، البدر للبلاستيك، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 950 ألف سهم، 127 ألف سهم، 7 آلاف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العامة للصوامع والتخزين، المجموعة المصرية العقارية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 11 مليون سهم، 500 سهم، 1.22 مليون سهم، 260 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي، وكما باعت مجموعة مرتبطة بشركات النعيم القابضة للاستثمارات، البدر للبلاستيك، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 950 ألف سهم، 127 ألف سهم، 7 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية للصناعات الهندسية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، سبيد ميديكال 40 ألف سهم، 145 ألف سهم، 40 ألف سهم، 7.8 مليون سهم، 102.5 ألف سهم، 30 ألف سهم، 8100 سهم، 22167 سهم، 3.9 مليون سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة عامر جروب، شراء عدد 2.2 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد.





وزارة العدلنشرت وزارة العدل، كتاب دوري تعلن فيه عن نظام التقاضي الإلكتروني من بعد بالمحاكم الاقتصادية، ومنها إقامة الدعوى وسداد رسومها ورفع مستنداتها وحضور جلساتها الافتراضية وحتى تمام الفصل فيها مع إمكانية استئناف الأحكام من بعد.





المالية والصناعيةأعلنت الشركة المالية والصناعية المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021، وحققت الشركة إيرادات 745.6 مليون جنيه مقابل 396.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 88%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 91.1 مليون جنيه مقارنة مع 37.2 مليون ريال بنسبة نمو 145%.





الشروق للطباعةفيما أعلنت إدارة البورصة المصرية، إجمالي الكميات المبدئية المعروضة لشركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، خلال جلسة اليوم، وبلغت مليون سهم.