شراكة بين «منشآت» ومسابقة منتدى MIT

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة «منشآت» اتفاقية مع منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي وفي السعودية، لتكون الشريك الحكومي لمسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية والعالم العربي 2021 - 2022، التي تنظم في مارس العام المقبل 2022 في المدينة المنورة تحت شعار «نمكن اليوم لغد أفضل».

وتأتي هذه الشراكة مع «منشآت» في إطار رسالتها المتمثلة بدعم نمو وتنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال بناء بيئة محفزة ومجتمع ريادي عبر قيادة التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محليا ودوليا، ورؤيتها بأن يكون قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد في السعودية وممكنا لتحقيق رؤية 2030.

يذكر أن مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية والعالم العربي تنظم حاليا بالتعاون مع «منشآت» سلسلة من الجولات التعريفية في الجامعات بمناطق المملكة وفي الدول العربية، بهدف استعراض آليات الترشح ومساعدة الراغبين في المشاركة في المسابقة التي تعد إحدى أكبر الفعاليات الموجهة لرواد الأعمال في العالم العربي، وتعزيز النظام البيئي للابتكار وريادة الأعمال في السعودية والمنطقة العربية، كما توفر فرص التدريب والتعارف وبناء العلاقات والتواصل والحصول على الإرشاد والتمويل والظهور الإعلامي.

وستقام الفعاليات النهائية للمسابقة من خلال مؤتمر «ستارت سمارت» في المدينة المنورة خلال مارس 2022، ويتخللها منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة SIF، وستتوج بالإعلان عن الفائزين لهذا العام.