42 شركة وطنية عالية التصدير في ملتقى الحسابات الاستراتيجية

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ويأتي الملتقى انطلاقا من سعي هيئة تنمية «الصادرات السعودية» إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرئيسة لتشجيع منظومة التصدير السعودية عبر البرامج والمبادرات التي تتبناها، إذ تحرص على تحسين كفاءة البيئة التصديرية والخدمات الداعمة للتصدير، من خلال العمل المستمر مع الجهات ذات العلاقة كافة لرفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في المجال، إلى جانب رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة، وتسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت، وزيادة ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة، وتيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين، كل ذلك يسهم في تشجيع المنتجات والخدمات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني.
ويضم الملتقى عددا من ورش العمل المختصة بحسب القطاعات الرئيسة لنشر المعرفة التصديرية وتبادل الخبرات، مما يتيح المجال لمناقشة ما قدم من الصادرات السعودية، وطرح التساؤلات من قبل الشركات الوطنية من الحسابات الاستراتيجية والإجابة عنها، بما يسهم في خلق حالة من التكامل في تقديم الخدمات وتطويرها والاستفادة من جميع التجارب والممارسات التي تقدمها الهيئة لمواكبة رؤية المملكة 2030.
إدارة الحسابات الاستراتيجية:
تهدف إلى توجيه وتركيز الدعم على المنشآت الوطنية ذات المؤهلات التصديرية العالية بناء على تقييم مفصل، بهدف تحقيق أكبر أثر ممكن على نمو الصادرات غير النفطية في قطاعات مختلفة.
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