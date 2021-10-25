بنك التصدير يوقع مذكرات تفاهم مع 3 بنوك في عمان

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وتم توقيع مذكرات التفاهم مع كل من البنك الوطني العماني، وبنك مسقط، وبنك صحار الدولي، وستقوم الأطراف بموجبها بدراسة وبحث مشاريع التمويل المشترك، والخدمات الأخرى ذات الصلة، خاصة تمويل ائتمان المشتري، واستطلاع فرص تأمين الضمانات المالية أو خطابات النوايا للمستفيدين ذوي الجدارة الائتمانية، سواء المصدرين السعوديين أو المشترين العمانيين، وذلك لتمويل المشتريات أو تنفيذ المشاريع المرتبطة بالصادرات السعودية العمانية، بالإضافة إلى بحث إنشاء خطوط ائتمان للمستفيدين الموجودين في السلطنة لاستيراد السلع والخدمات من المملكة، ومشاركة المعلومات المتعلقة بمعاملات التصدير والاستيراد الجارية أو المحتملة، والتعاون خلال مراحل التقييم والموافقة والتفاوض والتوثيق والسداد.
وأفاد الخلب بأن مذكرات التفاهم تعد خطوة متقدمة نحو بناء الشراكات الفعالة مع البنوك التجارية العمانية وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين التي تتخطى نصف قرن، حيث تشكل رؤيتا المملكة 2030 وعمان 2040 قاسما مشتركا في مجال التجارة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يحقق لكلا البلدين تنوعا في اقتصادهما ومصادر دخلهما.
وبين الخلب أن الطرفين اتفقا على تطوير برنامج للتدريب المشترك يستهدف تنمية القدرات البشرية في البلدين في مجالات التمويل التجاري، وتحليل المخاطر، وإدارة القروض، وغيرها من المجالات المتعلقة بتمويل التصدير.
الأهداف:
- دراسة مشاريع التمويل المشترك خاصة تمويل ائتمان المشتري
- استطلاع فرص تأمين الضمانات المالية أو خطابات النوايا
- تمويل المشتريات أو تنفيذ المشاريع المرتبطة بالصادرات السعودية العمانية
- إنشاء خطوط ائتمان للمستفيدين في السلطنة لاستيراد السلع والخدمات من المملكة
- مشاركة المعلومات المتعلقة بمعاملات التصدير والاستيراد الجارية أو المحتملة
- التعاون خلال مراحل التقييم والموافقة والتفاوض والتوثيق والسداد
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