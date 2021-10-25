شكرا لقرائتكم خبر بنك التصدير يوقع مذكرات تفاهم مع 3 بنوك في عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، مذكرات تفاهم مع ثلاثة من أكبر البنوك العمانية بهدف استكشاف آفاق التعاون في مجالات تبادل المعرفة، والتدريب، وتوفير برامج التمويل، والاستثمار، وغيرها من الخدمات الأخرى التي يتطلع التجار والمستثمرون للحصول عليها.

وتم توقيع مذكرات التفاهم مع كل من البنك الوطني العماني، وبنك مسقط، وبنك صحار الدولي، وستقوم الأطراف بموجبها بدراسة وبحث مشاريع التمويل المشترك، والخدمات الأخرى ذات الصلة، خاصة تمويل ائتمان المشتري، واستطلاع فرص تأمين الضمانات المالية أو خطابات النوايا للمستفيدين ذوي الجدارة الائتمانية، سواء المصدرين السعوديين أو المشترين العمانيين، وذلك لتمويل المشتريات أو تنفيذ المشاريع المرتبطة بالصادرات السعودية العمانية، بالإضافة إلى بحث إنشاء خطوط ائتمان للمستفيدين الموجودين في السلطنة لاستيراد السلع والخدمات من المملكة، ومشاركة المعلومات المتعلقة بمعاملات التصدير والاستيراد الجارية أو المحتملة، والتعاون خلال مراحل التقييم والموافقة والتفاوض والتوثيق والسداد.

وأفاد الخلب بأن مذكرات التفاهم تعد خطوة متقدمة نحو بناء الشراكات الفعالة مع البنوك التجارية العمانية وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين التي تتخطى نصف قرن، حيث تشكل رؤيتا المملكة 2030 وعمان 2040 قاسما مشتركا في مجال التجارة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يحقق لكلا البلدين تنوعا في اقتصادهما ومصادر دخلهما.

وبين الخلب أن الطرفين اتفقا على تطوير برنامج للتدريب المشترك يستهدف تنمية القدرات البشرية في البلدين في مجالات التمويل التجاري، وتحليل المخاطر، وإدارة القروض، وغيرها من المجالات المتعلقة بتمويل التصدير.

الأهداف:

