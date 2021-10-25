أرامكو وتوتال تدشنان أولى محطاتهما لبيع الوقود بالتجزئة

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ويأتي ذلك في أعقاب التوقيع على اتفاقية مشروع مشترك مناصفة بين أرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز عام 2019، في ظل خطط لتحديث شبكة محطات مستحوذ عليها تتكون من 270 محطة خدمة، وبناء محطات نوعية، تقدم خدمات ذات جودة عالية في جميع مناطق المملكة.
وستعمل هذه المحطات تحت العلامتين التجاريتين لأرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز، حيث توفر لسائقي السيارات وقودا وخدمات تجزئة متميزة وفقا لأعلى المواصفات.
رفع جودة الحياة
وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، أثناء حفل تدشين أقيم في الرياض «نواصل توسيع وجودنا في سلسلة القيمة في المملكة، وسعداء بأن يكون لنا مع شركائنا توتال إنرجيز إسهام في رفع جودة الحياة وتعزيز معايير التقنية والاستدامة عبر محطات نموذجية ونوعية لبيع الوقود بالتجزئة تعزز تجربة العملاء وتدعم مستوى الخدمات المقدمة لهم، لمواكبة التطورات المهمة والنمو في قطاعات الأعمال والسفر والسياحة داخل المملكة».
وأضاف «إن أرامكو السعودية، لديها عدة آلاف من محطات الوقود في أعمالها الدولية في شرق آسيا وأمريكا الشمالية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تبيع فيها الشركة الوقود بعلامتها التجارية في المملكة منذ أن توقفت عن ذلك في الستينيات. وفي إطار هذا المشروع، تنوي أرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز خلق فرص عمل مجدية للمواطنين السعوديين.
مستوى خدمات رفيع
من جهته قال رئيس شركة توتال إنيرجيز وكبير إدارييها التنفيذيين، باتريك بوياني «نسعى إلى تزويد عملائنا الجدد بمزيد من الطاقة النظيفة والموثوقة. ويعد افتتاح أول محطتين خطوة أخرى للأمام للتأكيد على شراكتنا طويلة الأمد مع أرامكو السعودية والتي بدأت باستثماراتنا المشتركة في شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيميائيات (ساتورب) في 2008. يسعدني أن هذه الشراكة تمثل علامة فارقة في تعزيز تواجدنا في السوق السعودية الذي يمتد لأربعة عقود، والمساهمة في الاقتصاد المحلي للمملكة».
وتحت هاتين العلامتين التجاريتين، سيقدم للعملاء مستوى رفيعا من الخدمات التي تشمل الوقود، ومتاجر تقدم خدمات شاملة، وكذلك خدمات للسيارات مثل تغيير الزيوت والغسيل، فضلا عن إطلاق تطبيقات لتقديم العروض التسويقية للعملاء.
الخدمات المقدمة في المحطات:
- التزود بالوقود
- متاجر خدمات شاملة
- خدمات للسيارات مثل تغيير الزيوت والغسيل
- تطبيقات لتقديم العروض التسويقية للعملاء
- المقاهي:
- محطات توتال إنيرجيز ستضم مقاهي «بونجور كافيه».
- محطات أرامكو السعودية ستضم مقاهي «فَيْ كافيه».
- المقاهي تقدم الأطعمة الطازجة والمشروبات الساخنة والاسترخاء.
- المحطات مزودة بألواح الطاقة الشمسية، تلبية لأهداف مبادرة السعودية الخضراء.
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