تأسيس صندوق البنية التحتية لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار بالمشاريع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن صندوق التنمية الوطني تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني، الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.

وسيسهم الصندوق في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز تنمية مشاريع البنية التحتية في المملكة وتمكين مشاركة القطاع الخاص من الاستثمار بها، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم بتعزيز جاذبية الفرص الاستثمارية لهذه المشاريع.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري، أن انضمام صندوق البنية التحتية الوطني إلى قائمة مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية في المملكة سيسهم بشكل كبير في دعم مشاريع البنية التحتية في القطاعات الحيوية، كالنقل والمياه والطاقة والصحة والتعليم والاتصالات والبنية التحتية الرقمية وغيرها، مما سينعكس إيجابا على تنمية الاقتصاد الوطني ويعزز من جودة حياة الفرد والمجتمع.

وأكد محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن بول جروف، أن بدء العمل في إنشاء صندوق البنية التحتية الوطني، أتى تزامنا مع وجود مشروعات ضخمة دعمتها رؤية المملكة 2030 في قطاعات البنية التحتية المختلفة، تمثل فرصا استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.

وبين أنه تم تعيين شركة بلاك روك (BlackRock) شريكا استراتيجيا للإسهام في تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني، وذلك لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وحوكمة المؤسسات المالية المتخصصة والصناديق.

ويعتزم الصندوق دعم مشروعات بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال على مدى السنوات العشر المقبلة، مما سيسهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص للعمل، كما يهدف الصندوق للإسهام في تطوير القطاع المالي عبر إيجاد حلول بديلة لتمويل مشروعات البنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بهذه المشروعات.

وسيكون للصندوق دور تكاملي مع المركز الوطني للتخصيص من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية التي ستخصص أو تطرح عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني يسهم في:







تعزيز تنمية مشاريع البنية التحتية في المملكة



تمكين مشاركة القطاع الخاص من الاستثمار بالمشاريع



تقديم حلول تمويلية مبتكرة تعزز جاذبية الفرص الاستثمارية للمشاريع



تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز جودة حياة الفرد والمجتمع



الأهداف: