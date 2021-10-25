شكرا لقرائتكم خبر 8 خصائص ومميزات للإصدار الرابع لبوابة «فرص» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحمل الإصدار الرابع الجديد لبوابة الاستثمار البلدي «فرص» 8 خصائص ومميزات، حيث يعد تطورا نوعيا من خلال إضافة مزايا وتحديثات لتيسير الإجراءات الاستثمارية، وتوحيد متطلبات بين جميع الأمانات والبلديات للوصول للفرص الاستثمارية، والاستفادة من الخدمات والميزات الجديدة عبر رحلة مؤتمتة متكاملة للمستثمر.

وبحسب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تقدم بوابة فرص بإصدارها الجديد حزمة من الخصائص والمميزات تتضمن: شراء الكراسات والتقديم على المنافسات الاستثمارية، وتوقيع العقود الكترونيا، التقديم على طلبات التأجير المؤقت والحصول على الموافقة وتوقيع العقد، تسليم واستلام المواقع الاستثمارية رقميا، التقديم على طلبات استئجار مواقع أبراج الاتصالات والحصول على العقود والرخص التشغيلية رقميا، إضافة إلى تقديم المقترحات الاستثمارية دون الحاجة إلى زيارة الأمانات والبلديات، وخدمات مساندة مختلفة ومتنوعة.

ويوفر الإصدار الجديد مزايا وحلولا مبتكرة لمساعدة المستثمرين في التعرف على الفرص الاستثمارية والحصول عليها، والاستفادة منها بكل يسر وسهولة، منها: تحديد الموقع الجغرافي للفرصة، فرز الفرص حسب النشاط، فرز الفرص حسب الأمانة أو البلدية، والاطلاع على الكراسة الكترونيا، كما تتيح المنصة خدمة الحصول على الإشعارات وقائمة الاهتمامات.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أطلق الإصدار الرابع لبوابة الاستثمار البلدي «فرص» بمزايا جديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات والوصول للفرص الاستثمارية بإجراءات مؤتمتة بالكامل.

وتهدف بوابة الاستثمار البلدي إلى توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية، ورفع مستوى الشفافية في عمليات وإجراءات الاستثمار البلدي، وتوحيد وتسريع عمليات وإجراءات الاستثمار البلدي.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة إلى تحقيق مستويات عالية من التحول الرقمي؛ لتسهيل التعاملات للأفراد والمؤسسات، بما يسهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني والاستثمار في مختلف الأنشطة، وتحسين جودة الحياة بالمدن السعودية.

وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح في تغريدة أمس على حسابه في تويتر، إن الإصدار الجديد من بوابة الاستثمار البلدي خطوة مميزة باتجاه تمكين المستثمرين من الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن السعودية، وسينعكس هذا، بإذن الله، إيجابيا على تعزيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي.

8 خصائص ومميزات:





شراء الكراسات والتقديم على المنافسات الاستثمارية وتوقيع العقود الكترونيا.

التقديم على طلبات التأجير الموقت والحصول على الموافقة وتوقيع العقد.

تسليم واستلام المواقع الاستثمارية رقميا.

التقديم على طلبات استئجار مواقع أبراج الاتصالات والحصول على العقود والرخص التشغيلية رقميا.

تقديم المقترحات الاستثمارية دون الحاجة إلى زيارة الأمانات والبلديات.

تقديم خدمات مساندة مختلفة ومتنوعة.

حلول مبتكرة للتعرف على الفرص الاستثمارية والحصول عليها.

الحصول على الإشعارات وقائمة الاهتمامات.



التعرف على الفرص الاستثمارية: