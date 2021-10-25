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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأكاديمية السعودية اللوجستية، عقدت اجتماعا لمجلس إدارتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح اجتماعه في مقر الأكاديمية، حيث أشاد المجلس بتضافر جهود الجميع لبدء التدريب في وقت قياسي. واستعرض أعضاء المجلس، خطط الأكاديمية وبرامجها القادمة وشراكاتها الاستراتيجية الدولية والمحلية وعددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. وأكد المجلس حرص الأكاديمية على مضاعفة الجهود لتلبية احتياج القطاع اللوجستي من الكفاءات المهنية الوطنية المتخصصة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وذلك ينسجم ويتكامل مع الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كما استعرض خطة الأكاديمية في إطلاق برامجها التدريبية القادمة والتي ستتضمن النقل والتوزيع والتجارة الالكترونية، وإدارة عمليات الشحن والجمارك، وإدارة الموانئ والعمليات والتجارة الدولية والاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى خطة تفعيل المسارات التأهيلية التي تشمل البرامج التنفيذية المتخصصة والشهادات المهنية الاحترافية الدولية.

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