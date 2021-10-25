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وتلقت الوزارة 121 بلاغا من المستهلكين حول عدم التزام المتجر بتقديم الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد، ورفضه فسخ العقود وإعادة الأموال التي دفعها المستهلكون البالغة 96.562 ريال، ورصدت الوزارة المخالفة على المتجر وإحالتها للجنة.
وتؤكد وزارة التجارة متابعتها المستمرة للمتاجر الالكترونية لحفظ حقوق المستهلك، والتأكد من التزام المتاجر بنظام التجارة الالكترونية ولائحته التنفيذية، ورصد جميع التجاوزات ومخالفة المتاجر غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات النظامية بحقها.
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