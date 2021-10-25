شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم السعودية والبحرينية بجلسة الاثنين..وهبوط بورصتي الكويت والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.35% رابحًا 41.79 نقطة ليغلق عند مستوى 11889.84 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.16% رابحًا 2.81 نقطة ليغلق عند مستوى 1739.19 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.51% خاسرًا 14.94 نقطة ليغلق عند مستوى 2865.67 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.2% خاسرًا 15.57 نقطة ليغلق عند مستوى 7933.872 نقطة، كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.35% رابحًا 41.79 نقطة ليغلق عند مستوى 11889.84 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.35% رابحًا 547.08 نقطة ليغلق عند مستوى 23865.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 178.9 مليون سهم بقيمة 6.2 مليار ريال.

وصعد 15 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المرافق العامة بنسبة 2.25%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.54%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.98%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.71%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية وإنتاج الأغذية بنسبة 0.45%، 0.43%، على التوالي، ثم قطاعات التطبيقات وخدمات التقنية وإدارة وتطوير العقارات والاستثمار والتمويل بنسبة 0.37%، 0.33%، 0.31%، على التوالي، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.24%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.16%، 0.15%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 0.57%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.13%.

وقفز 103 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أميانتيت" بنسبة 4.44%، ثم سهم "كهرباء السعودية" بنسبة 3.26%، ثم سهم "أنابيب السعودية" بنسبة 3.09%، وتراجع 83 سهمًا على رأسها سهم "معادن" بنسبة 3.80%، ثم سهم "التصنيع" بنسبة 3.17%، ثم سهم "مكة" بنسبة 2.62%، فيما تصدر سهم "كيان السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 470.3 مليون ريال سعودي.





بورصة البحرينكما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.16% رابحًا 2.81 نقطة ليغلق عند مستوى 1739.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.5 مليون سهم بقيمة 899.2 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 16.15% مدفوعًا بصعود أسهم المصرف الخليجي التجاري، مجموعة جي أف أتش المالية، البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.82%، 2.70%، 0.42%، على التوالي، كما ارتفع سهمي شركة البحرين للتسهيلات التجارية، شركة البحرين للسينما بنسبة 3.19%، 3.09%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 5.34% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.33%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 4.59% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.14%، وهبط سهمي مصرف السلام-البحرين، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.18%، 0.79%، على التوالي.





بورصة دبيوتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.51% خاسرًا 14.94 نقطة ليغلق عند مستوى 2865.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 214.1 مليون سهم محققة ما قيمته 308 مليون درهم من خلال تنفيذ 4538 صفقة لعدد 34 سهمًا، وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 2.41%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.13%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، وأخيرًا قطاعي العقارات والسلع بنسبة 0.09%، 0.06%، على التوالي.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.20%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.98%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 3.57%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.52%، فيما تصدر سهم شركة أرامكس قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 27.9 مليون ورقة بقيمة 132.1 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيكما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.2% خاسرًا 15.57 نقطة ليغلق عند مستوى 7933.872 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.423 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 266.9 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 10.4 ألف صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقار بنسبة 0.98%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.91%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.34%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 5.30%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%.

وارتفع 23 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 15%، ثم سهم "مجموعة أيه أي جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 14.97%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 14.95%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 9.86%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 7.65%، ثم سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 3.42%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 309.8 مليون درهم.





بورصة الكويتوهبطت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسرًا 2.35 نقطة ليغلق عند مستوى 6992.90 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% خاسرًا 0.95 نقطة ليغلق عند مستوى 7558.06 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.10% خاسرًا 5.67 نقطة ليغلق عند مستوى 5906.01 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03% رابحًا 2.02 نقطة ليغلق عند مستوى 6073.76 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 524.8 مليون سهم بقيمة 62.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 18.3 ألف صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 3.96%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.82%، يليه الرعاية الصحية بنسبة 0.61%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والمنافع بنسبة 0.43%، 0.42%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.2%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والمواد الأساسية بنسبة 0.11%، 0.1%، على التوالي، ثم قطاعي الطاقة والبنوك بنسبة 0.03%، فيما ارتفعت 3 قطاعي وهي العقار والتأمين والصناعة بنسبة 1.08%، 0.18%، 0.08%، على التوالي.