شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الاثنين 25-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 25-10-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها ارتفاع العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ليسجل 86.14 دولار للبرميل، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي:

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 86.14 دولار و84.47 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم،86.14 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84.47 دولار للبرميل.

التعاون الدولى: مصر ملتزمة بتوجيه الموارد اللازمة لتحقيق تعافى مستدام.. فيديو

شاركت وزارة التعاون الدولي، في المائدة الوزارية المستديرة حول الاستثمار من أجل التنمية المستدامة، بمنتدي الاستثمار العالمي السابع، الذي ينظمه مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والاستثمار (الاونكتاد)، والتي انعقدت بمشاركة كل من بيتر التماير، الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا، وإبراهيم باتيل، وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب إفريقيا، وفالديس دومبروفسكيس، مفوض التجارة بالمفوضية الأوروبية.

وزارة السياحة تبدأ مشروع ترميم متحف الجزيرة بأسوان

بدأت وزارة السياحة والآثار في إعداد الدراسات اللازمة للبدء في مشروع ترميم وتطوير وإعادة تأهيل متحف الجزيرة بأسوان تمهيدا لافتتاحه بعد إغلاقه لمدة تصل الى أكثر من عشر سنوات.

التخطيط: 5.2% معدل النمو المتوقع العام المالي الجاري

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية -افتراضيًا عبر كلمة مسجلة- في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي الثاني عشر الذي تنظمه غرفة التجارة النمساوية العربية وسفارة جمهورية مصر العربية في فيينا واتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف المصرية للتجارة.

السفير الياباني مشيداً بإصلاحات مصر: مكنت الاقتصاد من اجتياز أزمة كورونا

نظم المكتب التجاري المصري بالعاصمة اليابانية طوكيو ندوة افتراضية حول فرص الاستثمار فى مصر بعنوانJapan-Egypt Business & Investment Seminar بالتنسيق مع منظمة اليونيدو بطوكيو ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط حيث استهدفت الندوة الترويج للمناخ الاستثماري في مصر وفرص الاستثمار المتاحة في القطاعات الواعدة والتي تشمل قطاعات الطاقة الجديدة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الوقائع المصرية تنشر قرار السويس لتصنيع البترول بالموافقة على زيادة رأس المال

نشرت جريدة الوقائع المصرية في للعدد رقم 238 في 25 أكتوبر سنة 2021 قرار شركة السويس لتصنيع البترول قطاع الأمانة العامة لمجلس الإدارة رقم 345 لسنة 2020 بخصوص الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع إلى مبلغ 2184208000 جنيه مصری (فقط اثنان مليار ومائة وأربعة وثمانون مليونا ومائتان وثمانية آلاف جنيه لا غير).

تراجع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام جلسة الاثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه عند مستوى 741.982 مليار جنيه.