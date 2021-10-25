أسعار الذهب في مصر تعاود الارتفاع

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن أسعار الذهب في مصر قد ارتفعت جنيهين، وذلك خلال تعاملات اليوم الإثنين.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق"، إن سعر جرام 21 الأكثر مبيعاً سجل نحو 784 جنيهاً، مقابل 782 جنيها بنهاية تعاملات أمس الأحد.

وأضاف نجيب أن جرام 18 ارتفع ليسجل 672 جنيهاً، مقابل 670 جنيهاً، وجرام 24 نحو 896 جنيها مقابل 894 جنيها، وارتفع الجنيه الذهب ليسجل 6268 جنيها.

وعالمياً، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1797.81 دولار للأونصة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1797.20 دولار.