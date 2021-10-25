شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه عند مستوى 741.982 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 11178 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.09% ليغلق عند مستوى 2124 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13411 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4386 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.6% ليغلق عند مستوى 2345 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 3323 نقطة.