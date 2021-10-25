شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي السعودي شريكاً استراتيجياً لمبادرة مستقبل الاستثمار FII والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن جهوده في دعم برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030

تفعيلاً لدوره الرائد والمستمر بالمساهمة في دعم التنمية، أعلن البنك الأهلي السعودي عن شراكته الاستراتيجية مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لمدة عام ومن ضمنها منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار FII في دورته الخامسة التي تُعقد خلال الفترة من 26 – 28 أكتوبر الجاري بالرياض تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية". وستناقش مبادرة مستقبل الاستثمار هذا العام مجالات مختلفة منها الذكاء الاصطناعي وعلوم الروبوت والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية التي ستعود بالنفع على البشرية.

من جهته، أكد الأستاذ عمّار بن عبدالواحد الخضيري، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي قائلاً: " تأتي شراكة البنك الأهلي السعودي الاستراتيجية لفعاليات المبادرة تأكيداً على حرصه والتزامه بدعم برامج مبادرات رؤية المملكة 2030 ومشاريعها الواعدة التي من شأنها إحداث تغيير إيجابي مستدام في واقع ومستقبل الخارطة الاستثمارية. كما تعكس شراكة البنك في هذا الحدث المهم المردود الإيجابي الذي يحققه انعقاده على مختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام.

وتشهد مبادرة مستقبل الاستثمار من خلال ما تطرحه من رؤى استراتيجية بعيدة المدى، توافقاً وانسجاماً مع ما يمثله البنك الأهلي السعودي من قوة مالية ومصرفية محلية وإقليمية مؤثرة، وما يضطلع به من دورٍ فاعل على صعيد دعم المبادرات الاستثمارية والاقتصادية.

وتشمل الدورة الخامسة من المبادرة مشاركة واسعة من أبرز القادة وصنّاع القرار والخبراء والمستثمرين والشخصيات الاقتصادية والسياسية من جميع أنحاء العالم، بهدف استكشاف الحلول الرائدة التي تتصدى للتحديات المجتمعية وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى تحقيقها، نظراً إلى ما تمثله المبادرة من منصة عالمية فعالة لتعزيز التعاون والتآزر الدولي لأجل إحداث التأثير المنشود في مستقبل الإنسانية، والاستفادة من الفرص الاقتصادية الهائلة بعد جائحة كورونا.