شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين.. عيار 21 يسجل 783 جنيها للجرام في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر حيث تشهد ارتفاع طفيف مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 ، وذلك عقب إغلاق سوق الذهب على مدار يومي السبت والأحد من كل أسبوع بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب عالميا ومحليا.

وتبلغ أسعار الذهب اليوم عيار 24 سعر 895 جنيها للجرام أسعار الذهب اليوم في السوق المصري عيار 21 ب 783 جنيها للجرام عيار 18 ب 671 جنيها للجرام عيار 24 بـ 895 جنيها للجرام الجنيه الذهب 6264 جنيها للجرام اونصة الذهب 1800 دولار أسعار الذهب اليوم في البورصات العالمية تسجل ارتفاع ملحوظ حيث تخطي سعر اونصة الذهب وقت صياغة هذه السطور 1800 دولار، وذلك مع استمرار تضرر الاقتصاد العالمي جراء الموجة التضخمية الكبيرة، التي تسببت في حدوث قفزات سعرية واضحة خاصة في الغاز الطبيعي والطاقة بصفة عامة وكذلك سعر برميل النفط.

وكل هذه الأحداث رفعت الطلب على الذهب في العالم، أسعار الذهب شهدت على مدار الأسبوع الماضي عدة تغيرات سواء للصعود أو الهبوط، لكن قبل يومين من إغلاق التداولات على الذهب، صعد المعدن الأصفر للجلسة الرابعة على التوالي، مدعوما بضعف الدولار في حين عززت الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن، ويتجه مؤشر الدولار للنزول للأسبوع الثاني مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات أخرى، وهنا الذهب يحصل على قوته من ضعف الدولار.