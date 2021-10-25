شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 25-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو اليوم الاثنين 25-10-2021، أمام الجنيه المصرى ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.17 جنيه للشراء، و18.35 للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 18.17جنيه للشراء، و18.34 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.19جنيه للشراء، و18.37 للبيع، مقابل سعره أمس 18.16جنيه للشراء، و18.36 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.23جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.23جنيه للشراء. سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.23جنيه للشراء. 18.35جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.17جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.17جنيه للشراء. 18.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر18.17جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.17جنيه للشراء. 18.35جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.19جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.19جنيه للشراء. 18.37جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.22 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.22 جنيه للشراء. 18.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.22 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.22 جنيه للشراء. 18.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.24 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.24 جنيه للشراء. 18.38 جنيه للبيع.