شكرا لقرائتكم خبر عن تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 11098 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.38% ليصل إلى مستوى 2096 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 13319 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 4348 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.22% ليصل إلى مستوى 2306 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.2% ليصل إلى مستوى 3275 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.33% ليصل إلى مستوى 4164 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 20 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، المصرية لنظم التعليم الحديثة، اميرالد للاستثمار العقاري، شارم دريمز للاستثمار السياحي، جلاكسو سميثكلاين، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، العربية للصناعات الهندسية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، مدينة نصر للإسكان والتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، اودن للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العامة للصوامع والتخزين، المجموعة المصرية العقارية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 11 مليون سهم، 500 سهم، 1.22 مليون سهم، 260 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي، وكما باعت مجموعة مرتبطة بشركات النعيم القابضة للاستثمارات، البدر للبلاستيك، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 950 ألف سهم، 127 ألف سهم، 7 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية للصناعات الهندسية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، سبيد ميديكال 40 ألف سهم، 145 ألف سهم، 40 ألف سهم، 7.8 مليون سهم، 102.5 ألف سهم، 30 ألف سهم، 8100 سهم، 22167 سهم، 3.9 مليون سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة عامر جروب، شراء عدد 2.2 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد.

في سياق آخر نشرت وزارة العدل، كتابا دوريا تعلن فيه عن نظام التقاضي الإلكتروني من بعد بالمحاكم الاقتصادية، ومنها إقامة الدعوى وسداد رسومها ورفع مستنداتها وحضور جلساتها الافتراضية وحتى تمام الفصل فيها مع إمكانية استئناف الأحكام من بعد.