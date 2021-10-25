شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الياباني مشيداً بإصلاحات مصر: مكنت الاقتصاد من اجتياز أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المكتب التجاري المصري بالعاصمة اليابانية طوكيو ندوة افتراضية حول فرص الاستثمار فى مصر بعنوانJapan-Egypt Business & Investment Seminar بالتنسيق مع منظمة اليونيدو بطوكيو ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط حيث استهدفت الندوة الترويج للمناخ الاستثماري في مصر وفرص الاستثمار المتاحة في القطاعات الواعدة والتي تشمل قطاعات الطاقة الجديدة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات المصرية والجهات والشركات اليابانية، كما تابع الندوة أكثر من 260 جهة وشركة يابانية للتعرف على اهم المشروعات والفرص الاستثمارية في مصر.

وشارك في فعاليات الندوة السفير ايمن كامل سفير مصر باليابان والسفير نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة الى جانب رئيس مكتب اليونيدو في طوكيو، والرئيس التنفيذي لمركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط JCCME، ونائب الرئيس التنفيذي لسياسات التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، و مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالاضافة الى المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن هيئة السكك الحديدية المصرية، ومدير مكتب الجيترو بالقاهرة ورئيس قطاع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتخطيط ونائب رئيس الشركة القابضة للغاز، وكذا ممثل عن وكالة اليابان للتعاون الدولى JICA وممثل شركة تويوتا تسوشو اليابانية.

وأكد السفير أيمن كامل سفير مصر باليابان أن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر واليابان شهدت خلال السنوات الأربع الماضية تطورات غير مسبوقة في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيداً بالمشروعات التنموية التي نفذتها اليابان في مصر في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي والنقل.

ومن جانبه أشار السفير نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة الى الزخم الذي شهدته العلاقات المصرية اليابانية خلال السنوات الماضية مشيداً بالإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية والتي مكنت الاقتصاد المصري من اجتياز ازمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبدوره اوضح رئيس مكتب اليونيدو باليابان أن مصر اصبحت احدى اهم الدول الجاذبة للاستثمارات الاجنبية في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط ، لافتاً الى أن هذه الندوة تمثل فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية في مصر في مختلف القطاعات الاقتصادية.

واستعرض مسؤول الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أهم الصناعات المستهدفة في كل منطقة صناعية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس والفرص الاستثمارية المتاحة بها، مشيراً الى ن الهيئة لديها اربع مناطق صناعية رئيسية وستة موانيء بحرية.

كما استعرض ممثل الهيئة العامة للاستثمار أهم المؤشرات الاقتصادية في مصر على مدار الأعوام الاربعة الماضية والتى شهدت تحسناً ملموساً خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بمزايا استثمارية عديدة تشمل ارتباطها باتفاقات تجارية مع مختلف الدول والتجمعات الاقتصادية العالمية والموقع الجغرافي المتميز وتوفر العمالة الماهرة الى جانب اصدار القوانين والتشريعات اللازمة لجذب الاستثمار وتطوير بيئة الاعمال.

وأشار ممثل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات المصرية أن مصر نجحت في جذب استثمارات لكبرى الشركات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظراً لتمتع السوق المصري بعدة مزايا على رأسها العمالة المدربة وتنافسية تكلفة الانتاج، لافتا إلى الحوافز الاستثمارية والدعم الحكومي المقدم للمستثمر الاجنبي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستعرض ممثل وزارة الكهرباء استراتيجية مصر في مجال الطاقة بحلول عام 2035 والتي تستهدف الوصول إلى 40 % من مصادر الطاقة المتجددة ، كما استعرض اهم مشروعات في مجال الطاقة النظيفة في مصر.

واشار مسؤول وزارة البترول الى الفرص الاستثمارية في مصر في مجال الطاقة المتجددة وعلى رأسها إنتاج الهيدروجين، لافتا الى ان الحكومة المصرية تقوم حالياً بإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج واستغلال الهيدروجين.

واستعرض ممثل وكالة اليابان للتعاون الدولى البرامج التمويلية المختلفة التي يتم تقديمها للحكومات والقطاع الخاص وخاصة في مجال الطاقة النظيفة في إطار سياسة اليابان للترويج لمجتمع خال من الكربون بحلول عام 2050.

وأوضح ممثل شركة تويوتا تسوشو ان الشركة نفذت عدد كبير من المشروعات في قطاع الطاقة المتجددة وخاصة مشروعات الطاقة الشمسية والرياح في مصر، مؤكداً ثقة الشركة في أداء الاقتصاد المصري رغم التحديات الاقتصادية العالمية .

وفي ختام اعمال الندوة اكد رئيس المكتب التجاري المصري في طوكيو قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر واليابان، معرباً عن رغبة الحكومة المصرية في تقديم كافة اوجه الدعم للشركات اليابانية بهدف جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري في القطاعات ذات الاهمية وعلى رأسها الطاقة والنقل واللوجستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن المكتب سيسعى خلال الفترة القادمة لتنظيم عدد من الفعاليات الترويجية والبعثات التجارية لعرض أحدث التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار في مصر والترويج للاستثمار في السوق المصري، لافتاً في هذا الاطار الى ان المكتب التجاري المصري في طوكيو سوف ينظم وعلى مدار ثلاثة اسابيع حوالى 30 اجتماع ثنائي للجهات والوزارات المصرية التي شاركت في الندوة الاستثمارية مع الشركات اليابانية المهتمة بالاستثمار في مصر، حيث سيتم مناقشة امكانات التعاون المشترك في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن الرد على استفسارات الشركات اليابانية فيما يخص مناخ الاستثمار في مصر والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للشركات الاجنبية التي ترغب في الاستثمار في مصر.