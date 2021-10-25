شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حومت أسعار الذهب بالقرب من مستوى 1800 دولار الهام اليوم الاثنين، مدعومة بنزول الدولار في الوقت الذي يعكف المستثمرون فيه على تقييم رد فعل مجلس الاحتياطي الاتحادي المحتمل على الضغوط التضخمية بعد أن قال رئيسه إن التضخم قد يستمر لفترة أطول من المتوقع.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1797.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1797.20 دولار.

ويوم الجمعة، ارتفع المعدن إلى أعلى مستوى له منذ أوائل سبتمبر أيلول قبل أن يتخلى عن بعض المكاسب على خلفية قول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إنه يتعين على البنك المركزي الأمريكي البدء في خفض مشترياته من الأصول.