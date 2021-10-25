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سعر الحديد اليوم الاثنين.. الطن بين 14300-14700 جنيه للطن سعر مستهلك

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار مواد البناء "أسمنت وحديد تسليح" اليوم الاثنين 25-10-2021 وفقا للأسعار الرسمية. 

وسجل الحديد متوسط سعر في المصانع المصرية بين 14200- 14600 جنيها للطن تسليم أرض مصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700جنيه للطن. 

وسجل الأسمنت الأسود 850-1100جنيه للطن سعر المصنع وتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك، وسجل الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن . 

وسجلت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، أما الجبس فتتراوح بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و 600-700 جنيه للطن سعر المستهلك.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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