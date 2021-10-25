شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين.. عيار 24 يسجل 895 جنيها في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد ارتفاعا طفيفا مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 ، وذلك عقب إغلاق سوق الذهب على مدار يومي السبت والأحد من كل أسبوع بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب عالميا ومحليا، وتبلغ أسعار الذهب اليوم عيار 24 سعر 895 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم في السوق المصري:

عيار 21 بـ 783 جنيها للجرام.

عيار 18 بـ 671 جنيها للجرام.

عيار 24 بـ 895 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6264 جنيها للجرام.

اونصة الذهب 1800 دولار.

أسعار الذهب اليوم في البورصات العالمية تسجل ارتفاعا ملحوظا، حيث تخطي سعر اونصة الذهب وقت صياغة هذه السطور 1800 دولار، وذلك مع استمرار تضرر الاقتصاد العالمي جراء الموجة التضخمية الكبيرة، التي تسببت في حدوث قفزات سعرية واضحة خاصة في الغاز الطبيعي والطاقة بصفة عامة وكذلك سعر برميل النفط، وكل هذه الأحداث رفعت الطلب على الذهب في العالم .

أسعار الذهب شهدت على مدار الأسبوع الماضي عدة تغيرات سواء للصعود أو الهبوط، لكن قبل يومين من إغلاق التداولات على الذهب، صعد المعدن الأصفر للجلسة الرابعة على التوالي، مدعوما بضعف الدولار في حين عززت الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن، ويتجه مؤشر الدولار للنزول للأسبوع الثاني مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات أخرى، وهنا الذهب يحصل على قوته من ضعف الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى شهدت الأسبوع الماضي، صعود الفضة 0.7% إلى 24.30 دولار للأونصة في طريقها لخامس أسبوع من المكاسب على التوالي،وقفز البلاتين 0.9% إلى 1057.91 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 2011.59 دولار.

وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك "هناك ارتفاع في توقعات التضخم وقدم ذلك الدعم للذهب، إلى جانب ضعف الدولار" مضيفا أن الذهب يقوم بمحاولة أخرى لتخطي عتبة 1800 دولار.





قفزة في أسعار الذهب

قفزت أسعار الذهب في السوق المصري 9 جنيهات خلال تداولات هذا الأسبوع، والذى يبدأ مع فتح التداول في البورصات العالمية، وسجل السعر زيادة من 773 إلى 782 جنيها للجرام ، ومع فتح التداول مجددا علي الذهب في تعاملات هذا الأسبوع نلاحظ ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين بقيمة جنيه واحد فقط وقت صياغة هذه السطور مع توقعات بتغيرات أخري في اسعار الذهب اليوم.

أسعار الذهب المنشورة في سياق هذه السطور غير مضاف عليه المصنعية والتي تختلف من شركة إلى أخري ومن تاجر إلى آخر وبحسب نوع الشغل في كل قطعة ذهبية، وكذلك غير مضاف عليه الضريبة والدمغة، ويتأثر السعر النهائي للذهب بما يضاف عليه من رسوم سواء الضريبة أو الدمغة أو المصنعيات.