شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 25-10-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 25-10-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية فى البنوك، حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، مسجلا 18.20 للشراء، 18.35 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا مسجلا 18.17 للشراء، 18.34 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:​​ سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، مسجلا 18.20 للشراء، 18.35 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا مسجلا 18.17 للشراء، 18.34 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى لـ 21.50 جنيه للشراء، 21.69 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.48 جنيه للشراء، 21.74 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، لـ 49.22 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 49.22 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيعوهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.