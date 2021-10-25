شكرا لقرائتكم خبر عن الوقائع المصرية تنشر قرار السويس لتصنيع البترول بالموافقة على زيادة رأس المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة الوقائع المصرية في للعدد رقم 238 في 25 أكتوبر سنة 2021 قرار شركة السويس لتصنيع البترول قطاع الأمانة العامة لمجلس الإدارة رقم 345 لسنة 2020 بخصوص الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع إلى مبلغ 2184208000 جنيه مصری ( فقط اثنان مليار ومائة وأربعة وثمانون مليونا ومائتان وثمانية آلاف جنيه لا غير ).

حيث قرر مجلس الإدارة بجلسته السابعة لعام 2020 والمنعقدة بتـاريخ 2020/7/26 الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع من مبلـغ1242310000 جنيـه مـصری ( فقط مليار ومائتان واثنان وأربعون مليونا وثلاثمائة وعـشرة آلاف جنيـه لا غيـر) إلى مبلغ2184208000 جنيه مصری ( فقط اثنان مليار ومائـة وأربعـة وثمـانون مليونا ومائتان وثمانية آلاف جنيه لا غير) وذلك بقيمة المساهمات التي حصلت عليهـا الشركة خلال العام المالي 2020/2019 والتي بلغت 941898000جنيـه مـصری ( فقط تسعمائة وواحد وأربعون مليونا وثمانمائة وثمانية وتسعون ألف جنيـه لا غيـر) عرضها على الجمعية العامة للشركة خلال اعتمادها لنتائج الأعمـال .