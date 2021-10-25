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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

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القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 11200 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2193 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 13537 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4394 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 2435 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 3421 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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