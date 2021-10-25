شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: استضافة 58 مؤثر من دول العالم للترويج للسياحة في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وزارة السياحة والآثار على الترويج للمقصد السياحى المصرى من خلال عدة محاور من بينها استضافة العديد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى من مختلف دول العالم ممن يتمتعون بنسب متابعة عالية على هذه المواقع فى زيارات إلى المقصد السياحى المصرى.

وخلال اجتماعه مع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أنه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضى تم استضافة ما يقرب من ٥٨ من المؤثرين من دول عربية وأجنبية وكذلك مصريين.

وتحرص الوزارة كذلك على الترويج للمقصد السياحى المصرى بالخارج من خلال المشاركة فى المعارض والبورصات السياحية الإقليمية والدولية، إلى جانب رعاية الفعاليات والأحداث المختلفة مثل المهرجانات والمؤتمرات والبطولات الرياضية الدولية، وتنظيم الرحلات التعريفية لكبار الإعلاميين والصحفيين ومشاهير العالم.

واستعرض الوزير عدد من الحملات الدعائية التى تم إطلاقها مؤخرا منها حملة " Same Great Feelings" والتى أطلقتها على منصات التواصل الاجتماعى المصرية والعربية والدولية.

وأوضح أنه تم من خلال هذه الحملة إطلاق الفيلم الدعائى "رحلة سائح فى مصر" والذى حقق أكثر من ١٦٠ مليون مشاهدة فى حوالى شهر وحاز على عدد من الجوائز العالمية يهدف إلى الترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة وإلقاء الضوء على الإجراءات الاحترازية المطبقة فى المطارات والمنشآت الفندقية والمواقع والمتاحف الأثرية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تحرص على تنظيم زيارات لسفراء الدول الاجنبية فى مصر والتى جاء من بينها زيارتهم لمدينة شرم الشيخ بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمى لعام 2020.

وتحدث الوزير أنه احتفالاً بيوم السياحة العالمى هذا العام تم إطلاق حملة دعائية أول سبتمبر الماضى على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالوزارة وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى للترويج السياحى للمحافظات المصرية واستمرت لمدة ٢٧ يوماً من خلال نشر فيديو ترويجى قصير عن هذه المحافظات بواقع محافظة كل يوم، وذلك تحت شعار “السياحة من أجل تحقيق نمو شامل" الذى حددته منظمة السياحة العالمية ليكون شعار الاحتفال بهذا اليوم هذا العام.