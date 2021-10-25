شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم قوة العمل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القوى العاملة لمجتمع ما هى تعداد الأشخاص الذين يعملون أو الذين يبحثون عن عمل مدفوع الأجر فى ذلك المجتمع من بداية مرحلة الشباب إلى سن التقاعد. لا يحتسب ضمن القوة العاملة الطلبة والمتقاعدين وربات البيوت والعاطلين (الذين لا يبحثون عن عمل) ونزلاء السجون.

وقد شهد حجم قوة العمل زيادة بنسبة 2.1% فى الربع الثانى من 2021، حيث وصل لـ 29.1 مليون فرد مقارنة بـ 28.5 مليون فرد خلال الربع الثانى عام 2016، فيما سجل خلال الربع ذاته نحو 26.7 مليون فرد عام 2020، و28.1 مليون فرد عام 2019، و29 مليون فرد فى 2018، و29.2 مليون فرد فى 2017

1- بلغت 30 حوالى مليون نسمة

2- يعمل منها بالقطاع الخاص حوالى 22 مليون نسمة موزعة بين القطاعين الرسمى وغير الرسمى،

3- تصل نسبة مشاركة المرأة فى القطاع الخاص تصل إلى حوالى 16٪ من إجمالى القوى العاملة لتبلغ 3.5 مليون نسمة

4 - شهدت زيادة بنسبة 2.1% خلال الربع الثانى من 2021