شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصل لأعلى مستوياته في عدة سنوات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها من الأسبوع الماضي وتبلغ أعلى مستوياتها في عدة سنوات مع استمرار شح الإمدادات العالمية في ظل الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم مع انتعاش الاقتصادات من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 84.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 1.5 بالمئة يوم الجمعة. ولامست في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها منذ أكتوبر تشرين الأول 2014 عند 84.76 دولار. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 86.09 دولار للبرميل بعد مكاسب الجمعة الماضية التي بلغت 1.1 بالمئة. وبلغ العقد في وقت سابق أعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 عند 86.43 دولار.