شكرا لقرائتكم خبر عن لو عليك قسط متأخر.. اعرف شروط الإعفاء من غرامة التاخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الخدمات التي يقدمها ”الخليج 365” لقرائه، نقدم لكم كيفية الإعفاء من غرامات التاخير حال وجود أقساط متأخرة على الوحدات السكنية والمحال الإدارية والتجارية ..

كانت قد قررت هيئة المجتمعات العمرانية، منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية للإعفاء بنسبة (90%) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

على أن تسرى هذه التيسيرات فى الحالات الآتية، الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز.