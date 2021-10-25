شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة %58.9 في أغسطس الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الصادرات السلعية في شهر أغسطس 2021م ارتفاعا عن شهر أغسطس 2020م بنسبة (%58.9) حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة كوفيد-19. حيث بلغت قيمتها 89.2 مليار

ريال في شهر أغسطس 2021م، مرتفعة عن 56.1 مليار ريال في شهر أغسطس 2020م؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 28.2 مليار ريال، بنسبة (%74.2)، وقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من

مجموع الصادرات الكلى من (%67.8) في شهر أغسطس 2020م إلى (%74.3) في شهر أغسطس 2021م.

بينما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الشهر السابق (يوليو 2021م) بمقدار بلغ 2.9 مليار ريال وبنسبة (%3.1)۔

هذا وقد سجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعا بنسبة (%26.8) بالمقارنة مع شهر أغسطس 2020م، حيث سجلت 23.0 مليار ريال مقابل 18.1 مليار ريال، وكانت أهم السلع " اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" (%36.4

من إجمالي الصادرات غير البترولية) قد ارتفعت بنسبة (%56.6) بمقدار بلغ 3.0 مليار ريال، و"منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها" (%33.4 من إجمالى الصادرات غير البترولية) قد ارتفعت بنسبة (%66.2) بمقدار

بلغ 3.1 مليار ريال عن شهر أغسطس 2020م، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الشهر السابق (يوليو 2021م) بمقدار بلغ 1.9 مليار ريال، وبنسبة (%8.9).

بينما سجلت الواردات في شهر أغسطس 2021م ارتفاعا نسبته (%23.6) بمقدار بلغ 9.6 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 50.3 مليار ريال في شهر أغسطس 2021م، مقابل 40.7 مليار ريال في شهر أغسطس 2020م؛ وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع مقارنة بشهر أغسطس 2020م، وكان أكثرها تأثيرا "معدات النقل وأجزاؤها" بنسبة (66.1%)، و"اللؤلؤ، والأحجار الكريمة، والمجوهرات المقلدة" بنسبة (%592.6)، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق (يوليو 2021م) بمقدار بلغ 3.1 مليار ريال وبنسبة (%6.6).

كما ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى (%45.6) في شهر أغسطس 2021م مقابل (%44.4) في شهر أغسطس 2020م، كنتيجة للارتفاع العالى للصادرات غير البترولية بنسبة (%26.8) عن الارتفاع في الواردات (23.6%) خلال هذه الفترة.

و في شهر أغسطس 2021م بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى الصين 17.8 مليار ريال (%19.9 من إجمالى الصادرات)، مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها الهند واليابان، بقيمة بلغت 8.3 مليار ريال (%9.3 من إجمالى الصادرات)، و8.2 مليار ريال (%9.2 من إجمالى الصادرات)، على التوالي، وكانت كوريا الجنوبية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وتايوان، وسنغافورة وبلجيكا من بين أهم (10) دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة العربية السعودية إلى تلك الدول العشر59.6 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة (%66.8) من إجمالى الصادرات.

في حين بلغت قيمة الواردات من الصين 10.9 مليار ريال (%21.6 من إجمالى الواردات) في شهر أغسطس 2021م، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة العربية السعودية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة بقيمة بلغت 5.2 مليار ريال (%10.4 من إجمالى الواردات و4.1 مليار ريال.