شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي الصيني» يضخ 200 مليار يوان إلى النظام المالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الاثنين 200 مليار يوان (3ر31 مليار دولار) إلى النظام المالي من خلال آلية إعادة الشراء العكسي.

وبحسب بيان البنك المركزي بلغ سعر العائد على عقود الشراء العكسي البالغة مدتها سبعة أيام 2ر2%.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن البنك المركزي القول إن هذه الخطوة تستهدف ضخ السيولة في النظام المالي لتغطية تأثيرات فترة سداد الضرائب وطرح السندات الحكومية والمحافظة على استقرار مستوى السيولة النقدية في النظام المصرفي.

يذكر أن إعادة الشراء العكسي هي عملية يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال عروض بيع تقدمها البنوك مع الاتفاق على إعادة بيع هذه الأوراق للبنوك البائعة في المستقبل.