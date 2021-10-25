شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: أكثر من 36 ألف كم زيادة بأطوال الطرق فى 7 سنوات.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات حكومية، عن تضاعف أطوال الطرق في مصر في السنوات الأخيرة، بالتزامن مع المشروعات القومية التي تتباها الدولة في منذ عام 2013 وحتى الآن، حيث سجل إجمالي أطوال الطرق نحو 149 ألفا و988 كم عام 2020، مقابل نحو 113 ألفا و221 كم عام 2013، بزيادة بلغت 36 ألفا و767 كم.



اجمالى اطوال الطرق منذ عام 2010 حتى 2020

وترصد البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور أطوال الطرق في مصر من عام 2013 وحتى عام 2020 وفقا لما يلي:

بلغ إجمالي أطوال الطرق عام 2010 نحو 110 ألف و825 كم

بلغ إجمالي أطوال الطرق عام 2011 نحو 106 ألف و526 كم

بلغ إجمالي أطوال الطرق عام 2012 نحو 110 ألف و742 كم

بلغ إجمالي أطوال الطرق عام 2013 نحو 113 ألف و221 كم

بلغ إجمالي أطوال الطرق عام 2014 نحو 121 ألف و981 كم

بلغ إجمالي أطوال الطرق عام 2015 نحو 124 ألف و213 كم

بلغ إجمالي أطوال الطرق عام 2016 نحو 127 ألف و417 كم

بلغ إجمالي أطوال الطرق عام 2017 نحو 127 ألف و616 كم

بلغ إجمالي أطوال الطرق عام 2018 نحو 130 ألف و264 كم

بلغ إجمالي أطوال الطرق عام 2019 نحو 137 ألف و765 كم

بلغ إجمالي أطوال الطرق عام 2020 نحو 149 ألف و988 كم