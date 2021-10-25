شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية البريطانية : 8 مليار دولار لرفع طاقة الخدمات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة المالية البريطانية أمس الأحد إن الميزانية التي من المقرر أن يطرحها الوزير ريشي سوناك هذا الأسبوع ستشمل إنفاقا إضافيا بقيمة 5.9 مليار جنيه إسترليني (8.1 مليار دولار) لصالح الخدمات الصحية على مدى السنوات القليلة المقبلة من أجل تقليص قوائم الانتظار.

وقالت الوزارة إن المبلغ يأتي علاوة على حزمة بثمانية مليارات جنيه إسترليني تم الإعلان عنها في سبتمبر أيلول في مواجهة قوائم الانتظار التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19.