شكرا لقرائتكم خبر عن تصديري الصناعات الهندسية: استقدام مشترين دوليين نوفمبر المقبل لزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يستعد لاستقطاب عدد كبير من المشترين الدوليين خلال شهر نوفمبر القادم على هامش معرض هاتس المتخصص في الأجهزة وأدوات الطبخ وهي النسخة الثالثة منه وحقق نجاحا كبيرا جدا وسيكون هناك 30 شركة مصرية وأكثر من 75 مشتريا أجنبيا والغالبية العظمى من المشاركين من الدول الأفريقية.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن المستورد والمستهلك الأفريقي له طبيعية خاصة وإذا توفرت البضاعة الحاضرة له سنشهد ارتفاع كبير في الصادرات، فمراحل الاستيراد في بعض الدول الأفريقية طويلة، توفير البضاعة الحاضرة في أفريقيا يحل 90 % من مشكلات التصدير، لذلك نعمل على عدد من المستويات لزيادة الصادرات للسوق الأفريقي.

وأوضح أن السلع الهندسية تحتاج المعارض المباشرة ليس المعارض الافتراضية، ونحن كمجلس تصديري نعتمد أكثر على المعارض التقليدية وبعثات المشترين وهي أفضل طرق التسويق ومهما كانت المعارض الافتراضية سهله في تنفيذها لكن يظل المعرض هو المصدر الأهم في عمليات الترويج.

وفي ذات السياق، أكد أن برنامج دعم الصادرات الجديد خاصة دعم الشحن إلى أفريقيا والذى ارتفع إلى 80 % وقد يصل الدعم إلى 100 % لشحن الصادرات لبعض الدول، وهذا مشجع وبقوة للتصدير، وهناك دول حبيسة يمكننا المنافسة فيها عبر برامج الدعم.