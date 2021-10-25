شكرا لقرائتكم خبر عن أوابك صعوبة تقليص اعتماد الاقتصاد العالمى على الوقود الأحفورى بوتيرة متسارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت أزمة الطاقة الحالية إلى نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائى فى بعض الدول ما يؤكد، وبما لا يدع مجال للشك، على صعوبة تقليص اعتماد الاقتصاد العالمى على الوقود الأحفوري بهذه الوتيرة المتسارعة المنتهجة وسيظل الوقود الأحفورى مستحوذ علـى جـزء كبيـر مـن مزيج الطاقة المستهلكة فى المستقبل وذلك وفقا لتقرير بوادر أزمة طاقة عالمية تلوح فى الأفق.

وأشار التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك "إلى أنه فى هذا السياق، يمكن التأكيد مرة أخـرى على أهميـة استمرار الدول العربية المصدرة الرئيسية للبترول فى دفع وتعزيز الاستثمارات الجديـدة فـى قطـاع النفط والغاز الطبيعى للحد من التقلبات المستقبلية فى أسواق الطاقة العالمية، حيـث يسبب انخفاض الاستثمارات العالميـة فـى الـنفط والغـاز الطبيعـى والتـى تقـدرها منظمـة أوبـك بنحـو 11.8 تريليون دولار خلال الفترة (2021 – 2045)، فى جعل الإمدادات أكثر عرضـة للظـروف الاستثنائية المختلفة التى نشهدها اليوم، ومن ثم فإن أى حديث عن وقف هذه الاستثمارات يشكل مخاطر كبيرة على أمن الطاقة العالمى.