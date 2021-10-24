شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 24-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 24-10-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 750.077 مليار جنيه.



إيقاف تداول 29 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 29 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ العربية للصناعات الهندسية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، حق الاكتتاب لشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العالمية للاستثمار والتنمية، الأهلي للتنمية والاستثمار، العربية للصناعات الهندسية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، رواد السياحة-رواد، المصرية لنظم التعليم الحديثة، العامة لصناعة الورق-راكتا، المجموعة المصرية العقارية، البدر للبلاستيك، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، جلاكسو سميثكلاين، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المصرية للدواجن. إيقاف تداول 29 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 29 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ العربية للصناعات الهندسية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، حق الاكتتاب لشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العالمية للاستثمار والتنمية، الأهلي للتنمية والاستثمار، العربية للصناعات الهندسية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، رواد السياحة-رواد، المصرية لنظم التعليم الحديثة، العامة لصناعة الورق-راكتا، المجموعة المصرية العقارية، البدر للبلاستيك، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، جلاكسو سميثكلاين، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المصرية للدواجن.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ اراب للتنمية والاستثمار العقاري، مصر للفنادق، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أم بي للهندسة، بي أي جي للتجارة والاستثمار، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.



البورصة تربح 8 مليارات جنيه البورصة تربح 8 مليارات جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 750.077 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 443.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.8 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.02%، والعرب على 10.68% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.47% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.52%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 27.3 مليون جنيه، 9.05 مليون جنيه، 77.7 مليون جنيه، 50.7 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 29.4 مليون جنيه، 135.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48%، ليغلق عند مستوى 11185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2192 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 13513 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4385 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2433 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 3419 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 4308 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1110 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 14مليون سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 3 ملايين سهم. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 14مليون سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 3 ملايين سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن مصر الوسطى، جدوى للتنمية الصناعية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، شارم دريمز للاستثمار السياحي، رواد السياحة-رواد، سبيد ميديكال، 291.2 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 10061 سهم، 400 ألف سهم، 103.7 ألف سهم، 6.6 مليون سهم، 100 ألف سهم، 253.5 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، 400 ألف سهم، 120 ألف سهم، 5.5 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 24906 سهم.





أسهم الخزينةأعلنت شركتا مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى 10 ملايين سهم خزينة، الثانية 267.1 ألف سهم خزينة، على التوالي، وبذلك تصل إجمالي الأخيرة 0.46% من أسهم رأس المال.





القاهرة للاستثمارأعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، توقيع اتفاقية شراكة وإدارة استثمارات جديدة مع شركة الأهلي كابيتال القابضة، بهدف تأسيس شركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية وذلك بنسبة 51% وهي الشراكة التي تأتي لتتوافق مع الأهداف المشتركة للطرفين.