شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التجارة الداخلية بالتموين: ضخ 7 آلاف طبق بيض اليوم أدى لهبوط الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه في إطار مواجهة أزمة ارتفاع أسعار البيض، وضمن خطة الحكومة لضخ كميات عبر منافذ الوزارات الاستهلاكية، تم ضخ 7 آلاف طبق بيض اليوم عبر منافذ وزراتي التموين والزراعة، بخلاف المطروح في منافذ شركة أمان التابعة لوزارة الداخلية، لإحداث اتزان في السوق بعد ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أنه فور إعلان وزارة التموين عن ضخ كميات من البيض عبر المنافذ الخاصة بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة تراجعت الأسعار، لافتا إلى أن طرح كميات كبيرة من المعروض في الأسواق عبر تلك المنافذ أدى لإحداث اتزان كبير في الأسعار في السوق على مدار الأمس واليوم ".

ولفت رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين إلى أن سعر التكلفة العادل اليوم لإنتاج طبق البيض تبلغ 38 جنيهاً وينبغي أن تصل للمستهلك في حدود 44 أو 45 جنيهاً على الأكثر، متابعا : " هناك اجتماعات مستمرة بين وزارة التموين والزراعة مع أتحاد منتجي البيض للتنسيق لزيادة المعروض في الأسواق"، متوقعاً أنه بنهاية الاسبوع الجاري أن تصل الأسعار إلى السعر العادل إلى ما كانت عليه قبل في السابق.