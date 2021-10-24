شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مشروع تحويل العين السخنة إلى الميناء الأكبر في البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتبنى الدولة خطة طموحة لتحويل ميناء العين السخنة ليصبح أكبر ميناء محورى بالبحر الأحمر، لخدمة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا، ويعرض ”الخليج 365” آخر تطورات تنفيذ المشروع وفقا لما يلي:

- يجرى حاليا إنشاء عدد 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 12 كيلومترا وعمق 18 متراً.

- تشمل اعمال المشروع إنشاء ساحات تداول بمساحة (5.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح، لتستخدم في نقل البضائع، خصوصا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط.

- طريق شرياني بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، وتوفير شبكات نقل متعدد الوسائط وخاصة مع مواكبة المخطط العام للطرق والسكك الحديدية بالميناء للتوسعات المستقبلية الجاري تنفيذه.

- إنشاء حاجز أمواج بطول 1050 متر

- بلغت نسبة تنفيذ الحفر الجاف للأحواض 75% كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكة الحديد 15% والارصفة 8% وحاجز الامواج 75% والطرق الداخلية 8%.

- العمل يجرى في كل أعمال التطوير (أحواض- طرق- سكة حديد- حاجز أمواج...) في وقت واحد، لسرعة الإنجاز.

- تخطيط الموقع العام للميناء تم ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

- يقع ميناء العين السخنة على مسار اكبر واهم خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب كما سيقدم الميناء كافة خدمات السفن على الارصفة ومحطات الميناء الجديدة.

- كبرى الشركات العالمية التي تعمل في مجال تشغيل وادراة المحطات والتي لها خطوط ملاحية عالمية تتسابق للفوز بعقود لاعمال التشغيل والإدارة للمحطات الجديدة بالميناء على غرار ما حدث في المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (محطة تحيا مصر).

- تضم الأنشطة الموجودة بالأرصفة الجديدة أرصفة حاويات وبضائع عامة وأرصفة رورو (دحرجة السيارات) وفحم وصب سائل وبضائع كيماوية، وذلك في طار تنوع الأرصفة التي تستهدف المنطقة الاقتصادية لإنشائها داخل ميناء السخنة تزامناً مع أعمال التطوير التي تجرى في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية.