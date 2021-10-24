شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: تقييمات "المتسوق السرى" لجهات الحكومة تؤهلها لجائزة التميز من عدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن "المتسوق السري" هو آلية أو مبدأ متعارف عليه فى آليات التسويق، وتحديدا فى تقييم خدمة العملاء، ولكن لم يستخدم من قبل بالدوائر الحكومية، لذا التوجيه الصادر مؤخرا باستخدامه لإحداث تقييم مباشر ودقيق للخدمة المقدمة للمواطنين.

أضاف مصطفى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناة dmc، أن "المتسوق السري" يعتبر كيان مستقل ويضم متخصصين فى تقييم الخدمات المعنية، يسيرون فى المسار الطبيعى للحصول على الخدمة، وذلك فى إطار تدريبيهم على تقييم نقاط معينة منذ بداية الحصول على الخدمة وحتى الانتهاء منها، مبينا: "يتأكدون من سير مسار تقديم الخدمة بشكل طبيعى، ويتدرجون فى التفاصيل كافة حتى الحصول على الخدمة".

وأوضح الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن النتائج التى يقدمها المتسوق السرى تؤثر تأثيرا جوهريا على فوز أو عدم فوز أو ترشيح أى جهة من عدمه لجائزة التميز الحكومى، متابعا: "إذا كانت النتائج جيدة ستكون الجهة مرشحة بشكل أكبر للجائزة، أما إذا كان سلبيا سينتقص من درجاتها وسيقلل فرص فوزها فى النهاية".