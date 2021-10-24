شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 24-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 24-10-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 750.077 مليار جنيه.

إيقاف تداول 29 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 29 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ العربية للصناعات الهندسية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، حق الاكتتاب لشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العالمية للاستثمار والتنمية، الأهلي للتنمية والاستثمار، العربية للصناعات الهندسية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، رواد السياحة-رواد، المصرية لنظم التعليم الحديثة، العامة لصناعة الورق-راكتا، المجموعة المصرية العقارية، البدر للبلاستيك، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، جلاكسو سميثكلاين، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المصرية للدواجن. إيقاف تداول 29 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 29 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ العربية للصناعات الهندسية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، حق الاكتتاب لشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العالمية للاستثمار والتنمية، الأهلي للتنمية والاستثمار، العربية للصناعات الهندسية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، رواد السياحة-رواد، المصرية لنظم التعليم الحديثة، العامة لصناعة الورق-راكتا، المجموعة المصرية العقارية، البدر للبلاستيك، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، جلاكسو سميثكلاين، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المصرية للدواجن.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ اراب للتنمية والاستثمار العقاري، مصر للفنادق، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أم بي للهندسة، بي أي جي للتجارة والاستثمار، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.



البورصة تربح 8 مليارات جنيه البورصة تربح 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 750.077 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 443.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.8 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.02%، والعرب على 10.68% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.47% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.52%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 27.3 مليون جنيه، 9.05 مليون جنيه، 77.7 مليون جنيه، 50.7 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 29.4 مليون جنيه، 135.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48%، ليغلق عند مستوى 11185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2192 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 13513 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4385 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2433 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 3419 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 4308 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1110 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 4.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.21%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 43.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.09%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 28.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.82%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 19.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.80%.

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 21.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.51%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 18.60%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 0.851 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.10%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 15 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.25%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 22.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.73%.

- حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية-1 بسعر إغلاق 9.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.53%.