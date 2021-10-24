شكرا لقرائتكم خبر عن "تجارية الجيزة": ننسق مع التموين لتوفير البيض بأسعار مخفضة في منافذ التوزيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الغرفة التجارية بالجيزة عن التنسيق والتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، بشأن طرح البيض بأسعار مخفضة داخل منافذ التوزيع المنتشرة بالمحافظة، وذلك لمواجهة موجة ارتفاع أسعاره بالأسواق خلال الفترة الحالية، حيث تخطي سعر الكرتونة الـ 55 جنيها.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إنه تم التواصل مع مسئولي مديرية التموين بمحافظة الجيزة برئاسة طلعت حسن مدير المديرية، الذي أكد على بداية الطرح للبيض المخفض في منافذ التوزيع الرسمية خلال أيام، مشيرا إلى أنه من المتوقع طرح البيض بأسعار تبدأ من 47 جنيها للكرتونة سعر للمستهلك.

وأشاد إمبابي بخطوة الحكومة متمثلة في وزارة التموين والذي يتصدي وزيرها الدكتور علي المصيلحي لاي تغيرات في الاسعار للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار بعض السلع الاستراتيجية ومنها البيض والذي شهد موجة غلاء خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة الطلب عليه بعد دخول المدارس ، موضحا أن الدولة دائما تسعي لضبط السوق من خلال المشاركة الفعالة من خلال منافذ التوزيع الرسمية وطرح المنتجات والسلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة.

والجدير بالذكر أن مصر حققت أكثر من 97% من احتياجاتها من الدواجن ولديها اكتفاء ذاتي من البيض وفائض للتصدير، موضحًا أن حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن بلغ 90 مليار جنيه ويستوعب أكثر من 2.5 مليون عامل.