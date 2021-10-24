شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 13 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الأحد على رأسها "الموارد الأساسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع 13 قطاعًا على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 3.86%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.97%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.57%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.07%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.12%، وصعد قطاعي مواد البناء والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.06%، 1.04%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.84%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.46%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.28%، وقفز قطاعي البنوك والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.14%، 0.12% على التوالي، فيما تراجعت 4 قطاعات على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.57%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.03%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.97%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 750.077 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 443.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.8 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.02%، والعرب على 10.68% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.47% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.52%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 27.3 مليون جنيه، 9.05 مليون جنيه، 77.7 مليون جنيه، 50.7 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 29.4 مليون جنيه، 135.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48%، ليغلق عند مستوى 11185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2192 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 13513 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4385 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2433 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 3419 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 4308 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1110 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.