شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصتى السعودية وقطر بجلسة الأحد..وصعود الكويت والبحرين والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.77% خاسرًا 91.53 نقطة ليغلق عند مستوى 11848.05 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.43% خاسراً 50.71 نقطة ليغلق عند مستوى 11820.72 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.93% رابحًا 73.16 نقطة ليغلق عند مستوى 7949.438 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.81% رابحًا 23.29 نقطة ليغلق عند مستوى 2880.61 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.77% خاسرًا 91.53 نقطة ليغلق عند مستوى 11848.05 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.74% خاسرًا 412.49 نقطة ليغلق عند مستوى 23317.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 221.4 مليون سهم بقيمة 7.6 مليار ريال.

وهبط 13 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها البنوك بنسبة 1.78%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.12%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.02%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.99%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.87%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.8%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.77%، ثم قطاعات الاستثمار والتمويل والخدمات الاستهلاكية والنقل بنسبة 0.58%، 0.57%، 0.56%، على التوالي، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.34%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.27%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 3.88%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.33%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.98%، ثم قطاعي الاتصالات والمرافق العامة بنسبة 0.41%.

وقفز 70 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "التصنيع" بنسبة 7.66%، ثم سهم "بي سي آي" بنسبة 6.02%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 5.12%، وتراجع 123 سهمًا على رأسها سهم "سيسكو" بنسبة 3.27%، ثم سهم "عطاء" بنسبة 3.04%، ثم سهم "الراجحي" بنسبة 2.96%، فيما تصدر سهم "كيان السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 825.9 مليون ريال سعودي.





بورصة قطروهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.43% خاسراً 50.71 نقطة ليغلق عند مستوى 11820.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 201.4 مليون سهم بقيمة 426.4 مليون ريال عبر تنفيذ 8578 صفقة، وتراجع 21 سهماً، وارتفع 28 سهمًا، واستقر سهمين.

وتراجع ببورصة قطر قطاعي الصناعات والبنوك والخدمات المالية بنسبة 1.27%، 0.38%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.91%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.71%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.26%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%.





بورصة دبيفيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.81% رابحًا 23.29 نقطة ليغلق عند مستوى 2880.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 276.7 مليون سهم محققة ما قيمته 309.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 4043 صفقة لعدد 32 سهمًا، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 5.78%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.55%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.42%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والسلع بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والخدمات بنسبة 0.78%، 0.73%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.4%.

وقفز 14 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة أرامكس بنسبة 8.65%، ثم سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.49%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.89%، فيما تصدر سهم شركة أرامكس قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 29.6 مليون ورقة بقيمة 136.9 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيكما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.93% رابحًا 73.16 نقطة ليغلق عند مستوى 7949.438 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.431 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 241.2 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 6986 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعة بنسبة 4.70%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.49%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.67%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.44%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.74%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.17%.

وارتفع 20 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 14.91%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 14.55%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 7.76%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 5.37%، ثم سهم "بنك الشارقة" بنسبة 3.64%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 311.8 مليون درهم.





بورصة البحرينوصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.71% رابحًا 12.30 نقطة ليغلق عند مستوى 1736.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.02 مليون سهم بقيمة 949.1 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 47.34% مدفوعًا بصعود أسهم مجموعة جي أف أتش المالية بنسبة 4.23%، المصرف الخليجي التجاري بنسبة 1.43%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.19%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.16%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.4%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 32.16% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.96%.

كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 14.87% مدفوعًا بصعود أسهم شركة البحرين للسينما، شركة زين البحرين، البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 3.77%، 0.78%، 0.34%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة 11.96% مدفوعًا بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.84%.





بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% رابحًا 18.66 نقطة ليغلق عند مستوى 6995.25 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.29% رابحًا 21.96 نقطة ليغلق عند مستوى 7559.01 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.20% رابحًا 11.63 نقطة ليغلق عند مستوى 5911.68 نقطة، فيما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03% خاسرًا 1.52 نقطة ليغلق عند مستوى 6071.74 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 374.5 مليون سهم بقيمة 57 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.4 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 0.7%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.55%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.48%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.43%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، وأخيرًا قطاعي الاتصالات والبنوك بنسبة 0.28%، 0.27%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.26%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والعقار بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%.