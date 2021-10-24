شكرا لقرائتكم خبر عن "تساوي" و"دليل العقارية" يوقعان اتفاقية لتطوير البنية التحتية لمخطط حديث في مدينة الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت "تساوي" وشركة "دليل العقارية" اتفاقية تعاون تقوم بموجبها "تساوي" بتطوير البنية التحتية لمخطط (ش.خ 876) الواقع في حي العزيزية بمدينة الخبر، وستقوم "تساوي" بعمل الدراسات اللازمة وإصدار التراخيص والموافقات من الجهات ذات العلاقة.

وتشمل أعمال التطوير للبنية التحتية كلا من أعمال التسوية وأعمال فتح الطرق والسفلتة، إضافة إلى أعمال الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وقامت "تساوي" المتخصصة في تطوير البنية التحتية الشاملة، بتطوير العديد من المخططات السكنية والصناعية في منطقتي الرياض والشرقية وتعمل حاليًا على حزمة أخرى من المشاريع النوعية لتساهم بذلك في تطوير مشاريع عقارية متنوعة ونوعية.

الجدير بالذكر أن شركة دليل العقارية المتخصصة في مجال أراضي الإسكان وإدارة الأملاك، قد ساهمت في تهيئة العديد من الأراضي السكنية والإشراف عليها.