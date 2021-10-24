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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مؤسسة الحبوب بدأت صرف مستحقات الدفعة 16 لمزارعي القمح المحلي شاملة الدفعة السابعة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين وردوا الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الالكترونية «محصولي» على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للحبوب. وبلغ إجمالي ما أودع في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة 13.8 مليون ريال لصافي كمية مستلمة 9.664 طنا لعدد 32 مزارعا، منهم 6 مزارعين وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية، ليبلغ إجمالي ما أودع منذ بداية الموسم 742.9 مليون ريال لـ 2021 مزارعا وبكمية 558.687 طنا.

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