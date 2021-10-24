شكرا لقرائتكم خبر الاتحادات العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمدي أحمد الني أن إقامة تكامل اقتصادي عربي ما زال يسير بخطى بطيئة رغم توافر المقومات كافة من موارد بشرية وزراعية وصناعية ونقل وطاقة وثروات طبيعية وموقع استراتيجي يربط الدول العربية بجميع دول العالم بما في ذلك موانئ وممرات من أهم الممرات المائية العالمية.
ونوه بأن معظم الدول العربية عملت على زيادة معدلات التجارة البينية فيما بينها من خلال زيادة حجم الاستثمارات العربية بتفعيل قوانين تشجيع الاستثمار وسن تشريعات جديدة، وعمل اتفاقيات كاتفاقيات عدم الازدواج الضريبي وغيرها من الإجراءات لخلق مناخ مناسب للاستثمار.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحادات العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.