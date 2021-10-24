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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الاتحادات العربية النوعية المتخصصة التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بدأت أمس أعمال الاجتماع الـ54 بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمدي أحمد الني أن إقامة تكامل اقتصادي عربي ما زال يسير بخطى بطيئة رغم توافر المقومات كافة من موارد بشرية وزراعية وصناعية ونقل وطاقة وثروات طبيعية وموقع استراتيجي يربط الدول العربية بجميع دول العالم بما في ذلك موانئ وممرات من أهم الممرات المائية العالمية.

ونوه بأن معظم الدول العربية عملت على زيادة معدلات التجارة البينية فيما بينها من خلال زيادة حجم الاستثمارات العربية بتفعيل قوانين تشجيع الاستثمار وسن تشريعات جديدة، وعمل اتفاقيات كاتفاقيات عدم الازدواج الضريبي وغيرها من الإجراءات لخلق مناخ مناسب للاستثمار.