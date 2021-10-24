5500 ريال حد أدنى لاحتساب السعودي في توطين مهن التسويق.. وبدء التطبيق مايو المقبل

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وتضمن القرار توطين مهن التسويق بنسبة 30% على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن التسويق، وذلك استمرارا لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.
وجاء القرار بتوطين العمل في هذه المهن على السعوديين في منشآت القطاع الخاص مع تحديد حد أدنى للأجر للاحتساب في نسب التوطين بـ5500 ريال.
وبحسب بيان الوزارة سيدخل القرار حيز التنفيذ في الثامن من مايو 2022، وسيوفر أكثر من 12,000 وظيفة للمواطنين والمواطنات.
وأصدرت الوزارة دليلا إجرائيا يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت، مشددة على تطبيق العقوبات في حق المنشآت المخالفة، كما ستقدم الوزارة حزما من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.
توطين مهن التسويق
- النسبة المطلوبة 30%
- المستهدفون: المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر
- 24 أكتوبر 2021 صدور القرار
- 8 مايو 2022 دخول القرار حيز التنفيذ
- 12,000 وظيفة للمواطنين والمواطنات سيوفرها القرار
- 5500 ريال الحد الأدنى للراتب للاحتساب في نسب التوطين
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