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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعودة مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات، بنسبة 100%، اعتبارا من مايو العام المقيل، على ألا يقل راتب السعودي عن 5 آلاف ريال لاحتسابه ضمن التوطين، وذلك بحسب قرار أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أمس، يقضي بقصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات في جميع مناطق المملكة، وذلك استمرارا لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.

وجاء القرار بقصر العمل في هذه المهن على السعوديين في منشآت القطاع الخاص، مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ5,000 ريال للمترجمين وأمناء المخزون.

يذكر أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في السابع من شوال 1443 الموافق الثامن من مايو 2022م، وسيوفر أكثر من 20,000 وظيفة للمواطنين والمواطنات.

وأصدرت الوزارة دليلا إجرائيا يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت، كما ستقدم الوزارة حزما من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.

قصر العمل على السعوديين في مهن:

