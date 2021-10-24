سعودة مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات

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وجاء القرار بقصر العمل في هذه المهن على السعوديين في منشآت القطاع الخاص، مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ5,000 ريال للمترجمين وأمناء المخزون.
يذكر أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في السابع من شوال 1443 الموافق الثامن من مايو 2022م، وسيوفر أكثر من 20,000 وظيفة للمواطنين والمواطنات.
وأصدرت الوزارة دليلا إجرائيا يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت، كما ستقدم الوزارة حزما من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.
قصر العمل على السعوديين في مهن:
- السكرتارية
- الترجمة
- أمناء المخزون
- إدخال البيانات
- 8 مايو 2022 يدخل القرار حيز التنفيذ
- 20,000 وظيفة سيحققها القرار
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