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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التدريب التقني والمجموعة الوطنية للتقنية، وقعا اتفاقية تعاون تتضمن التخطيط لإطلاق وحدة تدريبية غير ربحية بالشراكة الاستراتيجية، من خلال نموذج معاهد الشراكات الاستراتيجية لتأهيل وتوظيف كوادر وطنية بمهارات عالمية تلبي احتياج القطاع التقني لتكون المملكة محورا عالميا للتقنية. ووقع الاتفاقية نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله آل مرزوق، وعن جانب المجموعة رئيسها الدكتور سليمان البلاع. وتهدف الاتفاقية إلى توطين الوظائف التقنية المتخصصة، إضافة إلى بناء كادر وظيفي يواكب متطلبات قطاع التقنية المستقبلي، إلى جانب المساهمة في سد الفجوة بين التقنيات الحديثة المطلوبة حاليا والمعارف والمهارات لدى الكوادر السعودية .

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